EuroLeague'de lider Fenerbahçe evinde Litvanya temsilcisi Zalgris Kaunas'ı ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Zalgris Kaunas'a 92-82'lik skorla mağlup oldu.

BALDWIN SAHANIN EN SKORERİ OLDU

Fenerbahçe'de Wade Baldwin 19 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Talen Horton Tucker'ın 18 sayılık katkısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ESKİ BEŞİKTAŞLI DUSTIN SLEVA MAÇIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Zalgris Kaunas'ta ise eski Beşiktaşlı Dustin Sleva 18 sayıyla galibiyetin mimarı olurken maçın da MVP'si seçildi.

ZALGRIS KAUNAS DIŞ ATIŞLARDA FARK YARATTI

Karşılaşmada fark yaratan detay Zalgris Kaunas'ın dış atışlardaki yüzdesi oldu. Litvanya ekibi 21 üçlük denemesinin 13'ünde başarılı olarak yüzde 61.9'luk dış atış yüzdesi yakaladı. Fenerbahçe'de bu rakam 20'de 7 ile yüzde 35'lik başarı oranında kaldı.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇTA 4. MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe Beko bu sonuçla EuroLeague'de son 5 maçta 4. mağlubiyetini aldı. Sarı Lacivertliler buna rağmen toplamda 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle liderliğini sürdürdü.