Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor: İşte muhtemel 11'ler

Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023’te deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 2’si İstanbul’da, 2’si Samsun’da olmak üzere 4 lig maçında ise eşitlik bozulmadı. İki ekip son olarak 6 Ocak’ta Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Durán’ın golleriyle 2-0 kazandı.