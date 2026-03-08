Trendyol Süper Lig’in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlıyor: İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de sahasında Samsunspor’u ağırlıyor. İşte karşılaşmanın detayları…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe - Samsunspor maçında VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.
Antalya’da geçirdiği viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ve Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK maçlarında takımının başında olamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi Samandıra’da takımla çalışmalara katıldı. İtalyan teknik adamın Samsunspor karşılaşmasında takımın başında olması bekleniyor.
Samsunspor’un 11 yıl sonra yeniden Süper Lig’e döndüğü 2023-2024 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile oynanan maçlarda beraberlikler dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023’te deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 2’si İstanbul’da, 2’si Samsun’da olmak üzere 4 lig maçında ise eşitlik bozulmadı. İki ekip son olarak 6 Ocak’ta Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. Adana’da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Durán’ın golleriyle 2-0 kazandı.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Guendouzi, İsmail Yüksek, Levent, Oğuz, Fred, Cherif, Kerem.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Holse, Ntcham, Elayis Tavsan, Ndiaye.
Fenerbahçe’de Samsunspor maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.