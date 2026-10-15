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EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk etti.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, mücadeleden 74-65 galip ayrılarak sezonun 6. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Zalgiris Kaunas'ı 99-80 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan karşısında da kazanarak haftayı kayıpsız tamamladı.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ilk periyodu 19-12 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte savunma performansını artıran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 28-25 geride gitti.

Üçüncü periyotta hücumda etkili bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, bu bölümde 34 sayı üreterek son çeyreğe 59-44 üstün girdi.

Final periyodunda avantajını koruyan temsilcimiz, parkeden 74-65 galip ayrıldı.

SHAVON SHIELDS YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'de Shavon Shields, 17 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Talen Horton-Tucker 14 sayı, 6 ribaund ve 5 asistlik performans sergilerken Wade Baldwin ve Will Clyburn 11'er sayıyla mücadele etti.

Marcus Bingham Jr. ise 4 sayı ve 8 ribaundun yanı sıra yaptığı 5 blokla savunmada önemli rol oynadı.

Partizan'da Ethan Thompson 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Lamar Stevens ve Kevarrius Hayes 12'şer sayı kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN TARİHİ REKOR: 14 BLOK

Fenerbahçe Tarfin, Partizan karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra EuroLeague tarihine geçen bir savunma performansına imza attı.

Maç boyunca 14 blok yapan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de bir karşılaşmada en fazla blok yapan takım rekorunu kırdı.

Eurohoops'un aktardığı bilgilere göre önceki rekor, 12 blokla Zalgiris Kaunas'a aitti.

Litvanya temsilcisi, 2000 yılında Adecco Estudiantes karşısında ve 2008 yılında Asseco Prokom ile oynadığı mücadelede 12'şer blok yapmıştı.

Fenerbahçe, Partizan karşısındaki 14 blokluk performansıyla 26 yıllık rekoru geride bıraktı.

Sarı-lacivertlilerde Marcus Bingham Jr. 5, Braxton Key 2, Will Clyburn 2, Nicolo Melli 2, Shavon Shields, Talen Horton-Tucker ve Johnny Juzang ise birer blokla bu rekora katkı sağladı.