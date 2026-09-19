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Kaynak: AA

Sarı-lacivertli takım, ligde son iki karşılaşmasında yaşadığı puan kayıplarının ardından Eyüpspor karşısında galibiyet arayacak.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalarken, Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Sezonun ilk 5 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 7 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İç sahadaki son maçında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından Gaziantep FK deplasmanında golsüz beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, böylece son iki lig maçında yalnızca 1 puan alabildi.

ASENSİO SAHALARA DÖNÜYOR

Ligde oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, formasına kavuşuyor.

Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alabilecek.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte dün yapılan antrenmanda sakatlanan milli futbolcu Mert Müldür, Eyüpspor müsabakasında forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-lacivertliler 9 kez gol sevinci yaşarken, Eyüpspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.

İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelirken, mücadele 3-3 sona ermişti. Eyüpspor, maçın 87. dakikasında attığı golle skoru 3-3'e getirerek ligde kalmayı başarmıştı.