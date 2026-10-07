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Kaynak: AA

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın hava atışı saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

EuroLeague'deki son sınavında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u sahasında 76-66 mağlup eden sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak namağlup unvanını korudu.

Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR da ligdeki son maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Rakibini 90-67'lik skorla geçen ev sahibi ekip, EuroLeague'de oynadığı üç müsabakada da galibiyet elde etti.