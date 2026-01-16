EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Valencia'yı 82-79 yenmeyi başardı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sonra temsilcimiz EuroLeague'de bu sezon 14. galibiyetini almış oldu.
Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk devresini 45-34 üstün tamamlasa da maçın 2. yarısında zorlandı; temsilcimiz buna rağmen maçı kazanmayı bildi.
Nando De Colo Süre Aldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nando De Colo da karşılaşmada süre alırken; 16 sayının yanında 3 de asist yaptı.
Gelecek Hafta Maçları
Temsilcimiz Fenerbahçe bir sonraki hafta maçında İtalyan ekibi V. Bologna ile karşılaşacak; Valencia ise evinde Paris Basket'i ağırlayacak.