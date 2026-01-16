EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe, İspanyol ekibi Valencia'yı 82-79 yenmeyi başardı. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sonra temsilcimiz EuroLeague'de bu sezon 14. galibiyetini almış oldu.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ilk devresini 45-34 üstün tamamlasa da maçın 2. yarısında zorlandı; temsilcimiz buna rağmen maçı kazanmayı bildi.

Nando De Colo Süre Aldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nando De Colo da karşılaşmada süre alırken; 16 sayının yanında 3 de asist yaptı.

Gelecek Hafta Maçları

Temsilcimiz Fenerbahçe bir sonraki hafta maçında İtalyan ekibi V. Bologna ile karşılaşacak; Valencia ise evinde Paris Basket'i ağırlayacak.