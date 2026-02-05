Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda konuk ettiği Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.

FENERBAHÇE İLK YARIDA ŞOKU YAŞADI

Fenerbahçe, ilk yarıda Mert Günok’un hatası sonucu yediği golle soyunma odasına 1-0 geride girdi. Sahadaki performans ne taraftarı ne de teknik heyeti memnun etti.

TEDESCO’DAN MAÇI DEĞİŞTİREN HAMLE

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun devre arasında yaptığı değişiklikler karşılaşmanın kırılma anı oldu. Devre arasında yapılan 4 hamle sonrası Fenerbahçe ikinci yarıya daha baskılı başladı.

Oyuna sonradan giren oyunculardan Marco Asensio ve Anderson Talisca'nın (2) golleri, Fenerbahçe'yi 3-1'lik galibiyete taşıdı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 6’ya yükseltti ve C Grubu’nda önemli bir avantaj elde etti.

FENERBAHÇE-ERZURUMSPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: Mert, Kamil Efe, Yiğit Efe, Çağlar, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem,.

Erzurumspor: Erkan, Ali Ülgen, Gürxhalıu, Arda Kara, Cengizhan, Adem Eren, Mert Önal, Murat Cem, Hüsamettin, Fettahoğlu, C.Sylla

FENERBAHÇE 3-1 ERZURUMSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ömer Faruk Turtay'ın ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Erzurumspor maçı başladı.

ADEM TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

13' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Fred kaleciyi geçmek isterken Erkan'ın müdahalesiyle açılan topa geriden gelen Nene vurdu. Ancak Erzurumspor savunmasında Adem topu çizgiden çıkardı.

BU KEZ DE ÇAĞLAR GOLE İZİN VERMEDİ

15' Erzurumspor'un tehlikeli atağında bu kez Çağlar Söyüncü kaleci Mert'i geçerek kaleye yönelen topu son anda uzaklaştırdı.

MERT'İN BÜYÜK HATASIYLA ERZURUMSPOR ÖNE GEÇTİ

39' Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan uzun pasa kalesini terk ederek çıkan Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşına çarptırdı. Mustafa Fettahoğlu, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-1 ERZURUMSPOR

TEDESCO'DAN 4 HAMLE BİRDEN: TOPLAM 5 DEĞİŞİKLİK

46' İlk yarıdaki oyundan memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco devre arasında 4 değişiklik birden yaptı. Edson, Musaba, Oğuz ve İsmail kenara gelirken Guendouzi, Asensio, Mert Müldür ve Talisca oyuna dahil oldu. Erzurumspor'da ise golün sahibi Mustafa Fettahoğlu yerini Fernando'ya bıraktı.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI

52' Nene'nin ceza sahası içerisinde çıkardığı topu Asensio net bir vuruşla ağlara göndererek skoru eşitledi.

FENERBAHÇE TALISCA İLE ÖNE GEÇTİ

69' Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Anderson Talisca ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.

FENERBAHÇE PENALTIDAN FARKI İKİYE ÇIKARDI

76' Ömer'in ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale sonrası Talisca yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Talisca beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu.