Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beko ile uzun soluklu iş birliğinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsorunun kim olacağı merak ediliyordu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ İSİM SPONSORU TARFİN OLUYOR

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı yeni sezonda isim sponsorluğu için tarım sektörünün önde gelen şirketlerinden Tarfin ile anlaştı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 10 MİLYON DOLAR'LIK ANLAŞMA

Anlaşmanın 1 yıllık olduğu aktarılırken bu iş birliği kapsamında Fenerbahçe'nin kasasına 7.5 milyon Dolar gireceği ve 2.5 milyon Dolar da bonus gelir sağlayabileceği öne sürüldü.

Sarı lacivertli kulüpten kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.