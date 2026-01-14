Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE EVERTON'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan yıldız oyunculardan Youssef En-Nesyri için Premier Lig ekibi Everton'dan sarı lacivertli kulübe teklif gelmişti.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Everton'ın sözlü teklifini kabul etti. İngiliz kulübü En-Nesyri ile görüşmelere başladı. Transferin gerçekleşmesinin 28 yaşındaki golcünün maaşında yapacağı fedakarlığa bağlı olduğu bildirildi.

EN-NESYRI'NİN MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ BEKLENİYOR

Everton'ın En-Nesyri'ye Fenerbahçe'de kazandığından daha düşük bir maaş teklif ettiği ve oyuncunun bu durumu kabul edip etmeyeceğine göre transferin şekilleneceği aktarıldı.

NOTTINGHAM FOREST VE AL-SADD DA DEVREDE

Öte yandan En-Nesyri için Nottingham Forest ile Katar ekibi Al-Sadd'ın da tekliflerde bulunduğu gelen bilgiler arasında.