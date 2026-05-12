Avrupa basketbolunun son dönemdeki en önemli uzunlarından Jan Vesely, kariyerini sonlandırma kararı aldı. Bir dönem Fenerbahçe Beko formasını da terleten Çek yıldız, sezon sonunda basketbola veda edeceğini açıkladı.

VESELY'DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararını duyurdu.

Jan Vesely paylaşımında, “Unutulmaz yılların ardından, basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma vakti geldi. Belgrad'dan İstanbul'a ve Barselona'ya kadar sayısız mücadele, olağanüstü takım arkadaşları, antrenörler, en sadık taraftarlar, birçok galibiyet ve ağır mağlubiyetler, bir duygu fırtınası ve benimle sonsuza dek kalacak bir anı koleksiyonuyla onurlandırıldım” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ SEVGİLİSİ OLDU

Vesely, 2014 ile 2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko formasını giydi.

Sarı-lacivertli takımın tarihindeki en başarılı dönemlerden birinde önemli rol oynayan yıldız oyuncu, 2017 yılında Fenerbahçe ile EuroLeague kazandı.

Çek pivot Fenerbahçe forması giydiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden biri olmuştu.

AVRUPA BASKETBOLUNA DAMGA VURDU

Tecrübeli basketbolcu, 2018-2019 sezonunda EuroLeague MVP ödülünü kazandı.

Ayrıca 2016, 2018 ve 2019 yıllarında organizasyonun en iyi beşine seçildi.

NBA kariyerinde ise Washington Wizards ve Denver Nuggets formaları giydi.

EUROLEAGUE'DE REKOR KIRDI

Kariyerinde toplam 414 EuroLeague maçına çıkan Vesely, organizasyon tarihinin en fazla iki sayılık isabet bulan oyuncusu konumunda yer alıyor. Çek yıldız 1701 başarılı iki sayılık atışla bu alanda zirvede bulunuyor.