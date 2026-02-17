Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Edson Alvarez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.
Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.
Edson Alvarez’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Fenerbahçe forması giyen deneyimli orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son dönemde formasından uzak kaldı.
28 yaşındaki orta saha en son 5 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Erzurumspor karşılaşmasında süre almıştı.