Fenerbahçe'nin rekor bir maaşla sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson, takımın şampiyonluk yolundaki en kritik dönemlerde yaptıklarıyla sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurtarak hayal kırıklığı yarattı.

SÜPER LİG KARİYERİ BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Uzun yıllar Manchester City'nin kalesini koruyan ve Guardiola'nın ekibinde büyük başarılara imza atan Edererson'un Süper Lig kariyeri beklentilerin çok uzağında kaldı.

KRİTİK HATALAR YAPTI

Son haftalara girilirken önce Çaykur Rizespor'a karşı son dakikada yaptığı büyük hatayla Fenerbahçe'nin kritik puan kaybında başrol oynayan Ederson, Galatasaray'a karşı oynanan derbide de gördüğü kırmızı kartla tüm ipleri kopardı.

DERBİDE KIRMIZI KART BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

Kırmızı kart görmesine sebep olan pozisyonda hakem Yasin Kol'un uyarılarına rağmen kalesine geçmekte diretmesi, akıllara 'Bilerek mi kendini attırdı?' sorularını getirdi. Kamuoyunda büyük tartışma konusu olan Ederson'un kırmızı kart görme şekli ve oyundan çıkarken yaptığı hareketler Fenerbahçe'de geleceğinin artık olmadığını da gözler önüne serdi.

EDERSON'UN YENİ ADRESİ NEREDEYSE KESİN

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ederson'un muhtemel yeni adresi de netlik kazandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun Now Spor'da aktardığı bilgilere göre; Ederson'un yeni adresi Suudi Arabistan Pro Ligi olacak. Sabuncuoğlu, "Gideceği yeri yüzde 90 teyit ettim. Suudi Arabistan'dan isteyen kulüpler var." dedi.

AL-HILAL DEVREDE

Fenerbahçe'de kazandığı yüksek maaşı karşılayabilecek tek adresin Suudi Arabistan olacağı öngörülürken Transfer Feed'in haberine göre de, Al Hilal Ederson'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

YÖNETİM CEZA VEREBİLİR

Ederson için ayrıca Fenerbahçe yönetiminin de disiplin cezası uygulaması bekleniyor. Yıldız kaleciye para cezası verilmesi gündemde.