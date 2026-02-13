Fenerbahçe, sarı-lacivertli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem ile yeni sözleşme imzaladı. Chobani Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende hem Eda Erdem hem de Sadettin Saran görüşlerini paylaştı.

SADETTİN SARAN: "İYİ Kİ BU ARMA İÇİN YÜRÜDÜN"

"Kıymetli Eda, değerli basın mensupları ve ekranları başında bizi izleyen değerli camiamız, bugün burada bir aidiyetin, bir sadakatin, yıllara yayılan bir emeğe tanıklık ediyoruz. Sevgili Eda; bu kulüp için sadece bir kaptan olmadı. Duruşu, her zor anda sorumluluğu almasıyla bu kariyeri inşa etti. Fenerbahçe formasını taşımanın ne demek olduğunu, kazanırken ve kaybederken nasıl dimdik durulacağını hepimize gösterdi.

Onun hikayesi madalya ve kupalarla anlatılabilir ama eksik kalır. Asıl hikayesi, vazgeçmediği anlarda, ben buradayım dediği her zor günde yazıldı. Bugün atılan imza veda değildir. Fenerbahçe'yi sadece temsil etmedi, Fenerbahçe'yi yaşadı. Fenerbahçe duruşunun simgesi olarak yaşayacak. Kulübümüzün ve camia adına şunu söylemek isterim, Eda sen bu camianın gururusun.

İyi ki bu arma için yürüdün, iyi ki Fenerbahçe'nin Eda Erdem'i oldun. Bu imza bir son değil. Bu imza, sarı-lacivert bir ömrün sonsuzluğu bırakılan izi. Eda Erdem, bu arma için 2 yıl daha sahada kalacak. Mücadele etmeye, liderlik etmeye, bu formayla yeni hikaye ve zaferler yazmaya devam edecek. Kupalar, başarılar var. Birlikte yaşanılacak nice gurur var. 2 yıllık sözleşmenin ardından sarı-lacivert forma altında 20. yılını tamamlayacak. Sahadaki yolculuğunu kulübümüzün bir üyesi olarak taçlandıracak. Aynı inanç ve sorumlulukla hizmetlerine devam edecek. Bazı isimler için Fenerbahçe bir dönemlik değil, ömürlük aidiyettir."

EDA ERDEM: "İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİM, İYİ Kİ FENERBAHÇE'DEYİM"

"Sayın başkanım, değerli yöneticilerimiz, kıymetli basın mensupları, kıymetli Fenerbahçe ailem. Sadece imza atmaya değil, büyük bir gururla imza atmaya geldim. 2008 yılından bu kulübün kapısından girdiğimi dün gibi hatırlıyorum. Sadece bir transfer değil, benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. O gün sırtıma geçirdiğim bu forma, zamanla ailem oldu. Kariyerim boyunca bu kadar güçlü bir bağ kuracağımızı hayal edemezdim. Bu formayı 20. seneme taşıma imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu güven ve inanç benim için çok kıymetli oldu. Herkese yürekten teşekkür ediyorum."