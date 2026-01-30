Fenerbahçe, sezon başında Girona’ya kiraladığı kaleci Dominik Livakoviç’i bu kez Dinamo Zagreb’e kiraladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Hırvatistan temsilci de transferi duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.