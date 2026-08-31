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Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerinde bir ayrılık daha gündeme geldi.

Sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un Parma ile görüşmesine izin verildiğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı savunmacıyla karşılıklı mutabakata varıldığı ve transfer süreci kapsamında İtalya'ya gitmesine izin verildiği belirtildi.

PARMA İÇİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir.

Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Böylece Diego Carlos'un Parma'ya transferi için süreç resmen başlarken, anlaşmanın sağlık kontrolleri ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanması bekleniyor.