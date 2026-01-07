Fenerbahçe'nin Lazio'dan transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edilen Matteo Guendouzi bu akşam Serie A'da oynanacak Fiorentina maçının kadrosunda yer aldı.

LAZIO'NUN FIORENTINA MAÇI KADROSUNDA YER ALDI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Lazio'nun maç kadrosu belli oldu ve İtalyan teknik adam Maurizio Sarri, kadroda Fenerbahçe ile anılan Matteo Guendouzi'ye de yer verdi.

FENERBAHÇE GUENDOUZZI'Yİ DERBİYE YETİŞTİRMEK İSTİYORDU

Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transferde mutlu sona ulaştığı ve Süper Kupa finaline yıldız oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı ifade edilse de Lazio'nun Guendouzi'ye maç kadrosunda yer vermesi şaşkınlık yarattı.