Beşiktaş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümüne, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalan El Bilal Toure de katıldı.

Malili yıldız, daha sonra bireysel çalışmalarını sürdürdü.

TRT Spor’un haberine göre, El Bilal Toure sakatlığını atlatmış olsa da Fenerbahçe derbisinde kadroda yer alması zor görünüyor.

Toure’nün, önümüzdeki hafta oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

15 Şubat’ta Rams Başakşehir maçında sakatlanan El Bilal Toure’nin arka üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Bu süreçte Malili futbolcu toplam 6 maçta takımdan uzak kaldı.

SEZON KARNESİ

24 yaşındaki Toure, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı ve 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

El Bilal, sezonun ilk devresinde oynanan Fenerbahçe derbisinde ise takımının attığı 2 golde de etkili olmuş, 1 gol ve 1 asistle katkı sağlamıştı.