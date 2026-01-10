Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev final nefes kesti.

Derbide yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe maç sonu ezeli rakibi Galatasaray'a üst üste göndermelerde bulundu.

Okan Buruk'un bir basın toplantısında 'Kapıyı kapatabilir miyiz?' şeklideki sözlerine yönelik yapılan ilk paylaşımda 'Kapıyı kapatın başlıyoruz!' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan bir başka paylaşımda Okan Buruk animasyonu kullanılarak “kimse görmeden” ifadelerine yer verildi.

Kısa bir süre sonra Buruk'a "Futboldan 0 almışssın, mayneymis okan ball” şeklinde yeni bir gönderme geldi.

Fenerbahçe'nin İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise "Gelecek sefer daha kaliteli poşetler kullanın, ama bu sefer lütfen yere çöp atmayın" denildi.

Next time: better plastic bags.

This time: please don’t litter. 🚯 pic.twitter.com/L95PA1LQ2v — Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 10, 2026

Okan Buruk'un 'Kupayı bize vermek daha doğru olurdu gibi' sözlerine ilişkin yapılan paylaşımda ise 'Gecenin keyif dozu' videosu paylaşıldı.

Bir gönderme de “Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın” diye Galatasaray sosyal medya hesabını yöneten çalışanlara geldi.