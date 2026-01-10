Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev final nefes kesti.
Derbide yeni transferi Guendouzi ve Oosterwolde'nin attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe maç sonu ezeli rakibi Galatasaray'a üst üste göndermelerde bulundu.
Okan Buruk'un bir basın toplantısında 'Kapıyı kapatabilir miyiz?' şeklideki sözlerine yönelik yapılan ilk paylaşımda 'Kapıyı kapatın başlıyoruz!' ifadeleri kullanıldı.
Kapıyı kapatın.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
🪩 Başlıyoruz!
Fenerbahçe'den yapılan bir başka paylaşımda Okan Buruk animasyonu kullanılarak “kimse görmeden” ifadelerine yer verildi.
😿 Kimse görmeden.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Kısa bir süre sonra Buruk'a "Futboldan 0 almışssın, mayneymis okan ball” şeklinde yeni bir gönderme geldi.
Fenerbahçe'nin İngilizce sayfasından yapılan paylaşımda ise "Gelecek sefer daha kaliteli poşetler kullanın, ama bu sefer lütfen yere çöp atmayın" denildi.
Next time: better plastic bags.— Fenerbahçe English (@Fenerbahce_EN) January 10, 2026
This time: please don't litter. 🚯
Okan Buruk'un 'Kupayı bize vermek daha doğru olurdu gibi' sözlerine ilişkin yapılan paylaşımda ise 'Gecenin keyif dozu' videosu paylaşıldı.
Gecenin keyif dozu: yerinde— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
Bir gönderme de “Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın” diye Galatasaray sosyal medya hesabını yöneten çalışanlara geldi.
Suyun karşı tarafındaki adminler; taslakları silmeyi unutmayın. 😭— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026
🤣