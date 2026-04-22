Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Ziraat Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmesinin ardından hakem kararları ve yaklaşan derbi için dikkat çeken bir çıkış yaptı.

KONYASPOR’U TEBRİK ETTİ, VAR’A TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşma sonrası konuşan Torunoğulları, önce rakibi kutladı ardından VAR kararlarına sert tepki göstererek, “Konyaspor'u tebrik ediyoruz. İyi mücadele ettiler, kazandılar. Bizim lehimize olsa VAR devreye girer miydi? Aynı hızlı şekilde çalışma olur muydu? Bunun gibi birçok pozisyonda VAR devreye girmedi ve puanlar kaybettik. Antalyaspor, Kasımpaşa, Rizespor maçlarında... VAR'da art niyet var. Bütün konuşmalarımızda anlatıyoruz. Bizim lehimize olan VAR çağırır mıydı ve penaltı verilir miydi?” dedi.

DERBİ İÇİN TFF’YE RESMİ YAZI

Yaklaşan derbi öncesi federasyona başvurduklarını duyuran Torunoğulları, “Resmi bir yazı yazdık TFF'ye. VAR'da hem bizim hem Galatasaray'ın temsilcisi olsun, VAR'daki konuşmaları, görüntüleri, gelen gidenleri görmek için... Bekliyoruz, bakalım Galatasaray kabul ediyor mu? VAR'a temsilci göndermek için iki kulübün de kabul etmesi lazım. Bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

RİZESPOR MAÇI İÇİN KAYIT TALEBİ

Fenerbahçeli yönetici, geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor maçıyla ilgili de federasyona başvurduklarını belirterek, “Resmi başvuru yaptık. Rizespor maçındaki hakemler ve VAR arasındaki tüm konuşmaları gidip TFF'de dinlemek istiyoruz. Bununla ilgili başvuru yaptık, TFF'yi bekliyoruz. İnşallah kabul ederler. Sayın TFF başkanı sezon başında 'Hakem hata yapabilir anlık olaydır, VAR yapamaz' demişti. TFF başkanından ricamız, hakem ve VAR diyaloglarını öğrenirse, bize de söylerse memnun oluruz.” sözlerini sarf etti.

'HAKEM CEZA ALSA NE OLUR?'

Hakemlere sonradan ceza verilmesinin bir anlam taşımadığını savunan Torunoğulları, “Konuşuyoruz konuşuyoruz hakem, VAR... TFF'ye gidiyoruz, 'hakeme ceza vereceğiz' deniliyor. Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne olur. Bütün sezon gitmiş. Sadece Fenerbahçe değil, herhangi bir takım küme düştükten sonra hakem ceza alsa ne olur! Zaten tüm kulüpler borç batağında. Anadolu kulüplerinde neler oluyor. Herkes görüyor. Herkes şikayetçi hakemlerden ve VAR'dan. Bir türlü çözüm bulunmuyor. Konuşuyoruz konuşuyoruz, sonuçta değişen bir şey olmuyor. Penaltı mı değil mi konuşmuyorum. İnanın aynı pozisyon lehimize olsa VAR devreye girmezdi.” dedi.

'BİR KULÜP HARİÇ HERKES ŞİKAYETÇİ'

Son bölümde Türk futbolunun marka değerine değinen Torunoğulları, “Bir kulüp hariç Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm kulüpler VAR'dan şikayetçi. Herkes şikayetçiyse sıkıntı var. Sıkıntıyı çözecek TFF'dir. Maalesef olmuyor. Hafta sonu tüm kanallarda futbol yerine hakem konuşuyoruz. Yıllardır konuşuyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Türk futbolu neden gelişmiyor, marka değeri niye düşüyor! Bu hakemlerle marka değeri bu kadar olur. Dünyanın en büyük yıldızlarını da transfer etseniz bu hatalarda hiçbir şey olmaz.” açıklamasında bulundu.