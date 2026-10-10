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Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Glint Çayırova Belediyespor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 100-85 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE CLYBURN ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Tarfin'de Will Clyburn 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wade Baldwin 15, Sertaç Şanlı 14, Johnny Juzang 11 ve Shane Larkin 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Glint Çayırova Belediyespor'da ise Gallinat'ın 20 ve Crawford'ın 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligdeki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Glint Çayırova Belediyespor ise üç maç sonunda galibiyetle tanışamadı.