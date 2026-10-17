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Kaynak: Spor Servisi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Sahasında oynayacağı mücadelede galibiyete odaklanan İsmail Kartal’ın öğrencileri, üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar belli oldu.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE-CORENDON ALANYASPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat

CORENDON ALANYASPOR MUHTEMEL 11

Corendon Alanyaspor: Victor, F.Aliti, Bedirhan, Lima, Makouta, Hadergjonaj, Ruan, Baran, Hagi, H. Ui-jo, Cedric.

ASENSIO İÇİN KADRO KARARI

Çaykur Rizespor karşılaşmasında aldığı darbenin ardından dizinde reaksiyon tespit edilen Marco Asensio, önlem amacıyla Aston Villa maçının kadrosuna dahil edilmemişti. İspanyol futbolcunun Alanyaspor karşısında da kadroda bulunmaması bekleniyor.