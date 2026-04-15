Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahaya geçen futbolcular, ısınma, hız ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalar ve bireysel uygulamalarla sona erdi.

Rizespor karşısında oynaması beklenmeyen Marco Asensio’nun tedavi süreci devam ederken, İsmail Yüksek takımla çalışmalara yeniden katıldı.

Milan Skriniar ise bireysel program doğrultusunda sahadaki çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.