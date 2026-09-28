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Kaynak: AA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği ve antrenmana salonda core çalışmasıyla başlandığı aktarıldı.

Ardından sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve çabukluk egzersizlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Günün idmanı çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasına yönelik çalışmalarına yarın devam edecek.