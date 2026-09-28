Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Resim : 1

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği ve antrenmana salonda core çalışmasıyla başlandığı aktarıldı.

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Ardından sahaya çıkan oyuncular, ısınma ve çabukluk egzersizlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Günün idmanı çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Rizespor karşılaşmasına yönelik çalışmalarına yarın devam edecek.