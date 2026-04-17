Trendyol Süper Lig’de 30. haftanın açılış maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11’LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Atilla, Samet Akaydin, Hojer, Taylan, Olawoyin, Laçi, Augusto, Mihaila, Ali Sowe.
FENERBAHÇE 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM
1' Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin ilk düdüğüyle Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı başladı.
KEREM İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI
2' Fenerbahçe baskılı başladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu istediği gibi vuramadı. Kaleci Fofana üstüne gelen topu rahat kontrol etti.
KANTE ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI
17' Orta sahada topla buluşan Kante ceza sahası önüne kadar topu sürüp şut açısı yarattıktan sonra kaleyi düşündü ancak isabeti bulamadı.