Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Şubat ayı değerlendirmesinde ödüllendirdiği Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’ye ödüllerini takdim etti.

Fenerbahçe, Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar’dan aldı. Sarı-lacivertli kulüp adına ödülü Ömer Topbaş ve Sportif Direktör Devin Özek teslim aldı. Kulüp, “Geleceğe Umut” projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1’ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırarak toplumsal sorumluluk alanında örnek oluşturmuştu.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne layık görülen Bursaspor’a ödül, TFF Bursa Bölge Temsilcisi Atilla Dönmez tarafından verildi. Yeşil-beyazlı kulüp adına ödülü Enes Çelik, ligin 26. haftasında oynanan Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor maçı öncesinde teslim aldı. Bursaspor, Nesine 2. Lig’in 22. haftasında oynanan Adanaspor maçı öncesinde rakibinin Bursa’daki konaklama sorununu çözerek örnek bir dayanışma göstermişti.

Fatih Tekke, Trabzonspor teknik direktörü olarak Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü TFF Trabzon Bölge Temsilcisi Hamdi Aslan’dan aldı. Ödül, geçen perşembe günü antrenman öncesinde takdim edildi. Tekke, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamada futbolun bir oyun olduğunu hatırlatmış ve sporun birleştirici yönüne vurgu yaparak ödüle layık görülmüştü.