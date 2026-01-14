Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeniçarşıspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

BEYTULLAH FENERBAHÇE ATAKLARINA GEÇİT VERMEDİ

Sarı Lacivertliler ilk düdükten itibaren baskılı oynadığı karşılaşmada Beyoğlu Yeniçarşıspor kalecisi Beytullah Buğra İpek'i geçmekte zorlandı.

Kritik kurtarışlara imza atan Beytullah takımını Fenerbahçe karşısında uzun süre ayakta tutan isim oldu.

MAÇIN KİLİDİNİ TALISCA ÇÖZDÜ

Fenerbahçe son dakikalara doğru galibiyet için yüklenirken aradığı golü 82. dakikada Anderson Talisca ile buldu. Brezilyalı yıldız uzatmalarda farkı ikiye çıkarsa da VAR incelemesinin ardından bu gol iptal edildi ve Fenerbahçe karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.