Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın öne çıkan maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA COŞTU

Ligde zirve yarışı veren iki takımın mücadelesinde ilk yarı 48-47 konuk ekip Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı Lacivertliler ikinci yarıda savunma sertliğini artırıp hücumda da ritmini bularak farkı açtı ve 4. çeyreğe 20 sayılık farkla girdi.

Son çeyreğe 20 sayılık farkla giren Fenerbahçe 4. çeyrekte de skor avantajını korumayı başardı.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ: MAÇA ARA VERİLDİ

Karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala siyah beyazlı taraftarlara yönelik yapılan üçüncü anonsla birlikte hakemler soyunma odasına gitti. Fenerbahçe'nin 93-77'lik üstünlüğü bulunurken 15 dakikalık standart prosedürün uygulanmasının ardından hakemlern sahaya dönmesiyle derbi kaldığı yerden devam etti.

BEŞİKTAŞ'IN NAMAĞLUP SERİSİ SON BULDU

Nefes kesen mücadeleyi Fenerbahçe 101-85 kazandı ve Beşiktaş'ın 13 maçlık namağlup serisi son buldu.

Öte yandan Fenerbahçe ise galibiyet sayısını 12'ye çıkardı.

FENERBAHÇE DERBİ ZAFERİNDEN SONRA TRANSFERİ DUYURDU

Derbi zaferinin ardından Fenerbahçe Beko, resmi sosyal medya hesabından eski Fransız yıldızı Nando De Colo'nun transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pardon, bu saatte başka bir iletişim planımız vardı.Nando De Colo yeniden Fenerbahçe Beko’da!" ifadeleri kullanıldı.