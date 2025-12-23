Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

GRUPTA İLK MAÇ

İki ekip, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ilk maçlarında kozlarını paylaşacak. Kupa mücadelesi, ligdeki rekabetin ardından bir kez daha gözleri bu derbiye çevirdi.

LİGDE NEFES KESEN MAÇ

Bu sezon Süper Lig’de Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmada Beşiktaş 2-0 öne geçmesine rağmen, Fenerbahçe mücadeleyi 3-2 kazanmıştı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Sarı-Lacivertliler’de Fred cezalı. Nene ve En-Nesyri milli takımlarda. Ederson ve Duran izinli. Alvarez, Brown, Talisca ve Semedo ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Siyah-Beyazlılar’da Mustafa Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder sakat. Ndidi ve Toure Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda. Rafa Silva da derbi kafilesine alınmadı.

KUPADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 14 kez eşleşti. Bu eşleşmelerin 9’unda Beşiktaş, 5’inde Fenerbahçe tur atladı.

KUPADA 22 MAÇ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda şimdiye kadar 22 maç oynadı. Beşiktaş 11 galibiyet alırken, Fenerbahçe 2’si hükmen olmak üzere 5 kez kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 32, Fenerbahçe ise 26 gol kaydetti.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Salih, Orkun, Rashica, Cerny, Devrim, Abraham.