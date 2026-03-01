Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in düzenlediği saldırılara karşılık olarak, İran da Orta Doğu’daki ABD üslerinin bulunduğu ülkelere saldırı gerçekleştirdi. Bu ülkelerden biri de Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Dubai Emirliği oldu.

Turizm açısından popüler bir bölge olan Dubai, dün İran tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına hedef oldu. Bölgede tatilde bulunan birçok ünlü isim de saldırı nedeniyle Dubai’de mahsur kaldı. Bu kişiler arasında Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius da bulunuyor.

FENERBAHÇE İLETİŞİME GEÇTİ

Sırp basını Meridian Sport’un haberine göre, Jasikevicius ve üç Partizan oyuncusu Dubai’de mahsur kaldı. Şu anda Dubai’den uçuşlar yapılamıyor. Haberi alan Fenerbahçe yönetimi, Dubai Basketbol Takımı Genel Müdürü Dejan Kamenjasevic ile iletişime geçerek Jasikevicius’un güvenli bir şekilde Avrupa’ya dönmesine destek istedi.

NE ZAMAN AYRILACAKLARI BELİRSİZ

Sport5’in aktardığına göre, Maccabi Tel Aviv’den Loni Walker, Ife Lundberg ve Jimmy Clark da benzer şekilde Dubai’de mahsur durumda. Şu an için Partizan ve Maccabi oyuncularının yanı sıra Fenerbahçe başantrenörünün Dubai’den ne zaman ve nasıl ayrılacağı kesinlik kazanmış değil. Öte yandan, bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ünlü teknik adam Graeme Souness de Dubai’de mahsur kalan isimler arasında yer alıyor.