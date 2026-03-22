Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, evinde Safiport Erokspor’u ağırladı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı Erokspor 94-88 kazandı; bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, ligde 10 maç sonra yenilgi aldı.

FENERBAHÇE 3 AY SONRA YENİLDİ

Fenerbahçe Beko, ligde son yenilgisini 20 Aralık 2025’te deplasmanda Trabzonspor karşısında 99-73’lük skorla almıştı.

Erokspor karşısında Fenerbahçe’de Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla öne çıkan isim olsa da performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Deplasman ekibinde ise Thurman ve Langston Galloway 20’şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ÇEYREK SONUÇLARI

1. ÇEYREK: 22-17

2. ÇEYREK: 46-43

3. ÇEYREK: 61-70

4. ÇEYREK: 88-94

LİGDE SON DURUM

Alınan sonucun ardından Erokspor ligdeki 14. galibiyetini elde etti; sarı-lacivertli ekip ise 23 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

SONRAKİ HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe Beko, ligde bir sonraki maçta Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

Türkiye Basketbol Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasına ise 7 maç kaldı.

EUROLEAGUE'DE FENERBAHÇE

Ayrıca Fenerbahçe Beko, lider durumda bulunduğu EuroLeague’de 24 Mart Salı günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Aleksandar Nikolic Hall’ın ev sahipliğindeki müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde son olarak sahasında Olimpia Milano’yu konuk etmiş; sarı-lacivertli ekip mücadeleden 79-75 galip ayrılmıştı.

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 32 maçta 23 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde etti.