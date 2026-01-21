Fenerbahçe, bu sezonki 7. çift maç haftasının ilk maçında Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Virtus Arena’da 22.30’da başlayacak.

EuroLeague son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 maçta 14 galibiyet ve 7 yenilgi aldı. Bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, averajla haftaya 3. sıradan giriyor. Son 13 EuroLeague maçının 11’ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague sınavı: Rakip Virtus Bologna

Sezonun geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet alan Virtus Bologna ise ligde 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin 13. haftasında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna’yı 66-64 yenmişti.