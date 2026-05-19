Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci, Sports Digitale’ye yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları ve Final Four süreci hakkında konuştu.

'TARAFTARLAR RAHAT OLSUN'

Transfer sürecine ilişkin konuşan Cem Ciritci, isim vermek istemediğini belirtti.

Ciritci, “Taraftarlar rahat olsunlar. Çalışmalar yapılıyor. Görüşmelerimiz devam ediyor ancak önceliğimiz şu anda Final Four. Cuma ve pazar maçlarını istediğimiz şekilde geçersek açıklamaları yaparız.” dedi.

FINAL FOUR İÇİN TARAFTAR AÇIKLAMASI

Final Four’daki taraftar sayısıyla ilgili de konuşan Ciritci, “Yaklaşık 8 bin civarında bilet olacak. Bizim beklentimiz 4 bin ila 4 bin 500 Fenerbahçe taraftarının orada olması. Bu sayı artabilir.” ifadelerini kullandı.

'TALEN HORTON TUCKER KALACAK'

Takım bütçesine dair de açıklama yapan Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de bütçe sıralamasında 8-9. sırada olduğunu söyledi.

Ciritci ayrıca takımın yıldız isimlerinden Talen Horton Tucker’ın geleceğine dair, “Burayı çok sevdi. Önümüzdeki sezon da takımda kalacak.” açıklamasını yaptı.