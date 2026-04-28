EuroLeague’de playoff heyecanı başladı.Temsilcimiz Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda konuk ettiği Zalgiris’i 89-78 mağlup ederek seride 1-0 üstünlüğü ele geçirdi.

TARIK BİBEROVIC’TEN ŞOV

Fenerbahçe Beko’da gecenin yıldızı Tarık Biberovic oldu. Milli oyuncu, ürettiği 26 sayıyla hem takımının hücum yükünü çekti hem de parkenin en skorer ismi olarak öne çıktı.

SAHA AVANTAJI KORUNDU

Playoff serisine iç sahada başlayan Fenerbahçe Beko, ilk maçı kazanarak saha avantajını kaybetmedi.

İKİNCİ MAÇ YİNE İSTANBUL’DA

Serinin ikinci karşılaşması 30 Nisan Perşembe akşamı bir kez daha Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde oynanacak.

Sarı-lacivertliler bu mücadeleyi de kazanması halinde Litvanya deplasmanına büyük avantajla gidecek.

FINAL FOUR İÇİN 2 GALİBİYET DAHA

EuroLeague formatına göre üç galibiyete ulaşan takım adını Final Four’a yazdıracak. Fenerbahçe Beko, ilk maçı hanesine yazdırarak bir adım yaklaştı.