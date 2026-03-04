EuroLeague’de Fenerbahçe Beko, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fransa temsilcisi Monaco’yu konuk edecek. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 28 karşılaşmada 21 galibiyet alarak en yakın takipçisine 2 galibiyet fark atmış durumda zirvede yer alıyor. Monaco ise 29 maçta 16 galibiyetle sıralamada 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, son 8 EuroLeague maçını da kazanmayı başardı. En son iç sahada Partizan’ı 81-78’lik skorla deviren ekip, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Monaco karşısında son iki randevudan da üstün ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 92-86 mağlup eden Fenerbahçe Beko, bir önceki eşleşmede ise Dörtlü Final finalinde aynı rakibi 81-70 yenerek şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Maç hazırlıkları öncesinde başantrenör Šarūnas Jasikevičius, oyuncu Armando Bacot, fizyoterapist Jaime Capella Bouza ve sportif direktör Uğur Ozan Sulak, milli takım arasını değerlendirmek üzere Dubai’de tatildeydi. Sulak ise Abu Dabi’de özel bir turnuvayı izlemeye gitmişti. Dört isim, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik misilleme saldırıları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’nde mahsur kaldı. Jasikevičius, Bacot, Bouza ve Sulak, dün düzenlenen seferle İstanbul’a dönebildi.