Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı...

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Wade Baldwin, Nigel Hayes Davis'in transferi ve kendi kariyeriyle alakalı açıklama yaptı.

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 1

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Wade Baldwin, geçtiğimiz Panathinaikos maçına attığı son san saniye basketiyle damga vurmuştu.

1 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 2

Yıldız oyun kurucu, Nigel Hayes Davis’in gidişi, Talen Horton Tucker’ın performansı ve kendi geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

2 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 3

Eurohoops’a konuşan Baldwin, şunları söyledi:

“Nigel'in gidişi ile hücumda sırtı dönük oynama planımız azaldı bu sezon daha çok guardlar üzerinden geçiş oyunu oynuyoruz. Savunmada her şeyi değişerek rakipleri domine ediyoruz. Çok iyi Switch takımı olduğumuzun düşünüyorum.”

3 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 4

"Eşsiz Bir Oyuncu"
“Talen Horton Tucker Avrupa için eşsiz bir oyuncu. Onun gibi çembere atak edebilen başka kimse yok inanılmaz bir atletizme sahip.”

4 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 5


“Fenerbahçe kariyerim bittiğinde iki kez EuroLeague kazanmış bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim. Soyunma odası için iyi bir karakter, saha dışında yanlış bir şey yapmamış, herkesin yüzünü güldüren biri olarak hatırlanmak isterim.”

5 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 6

“Geçen yıl oyunumdan fedakârlık yaptım. Geçen sezon Nigel'ın sırtı dönük oyunları üzerinden oynuyorduk benim de buna adapte olmam gerekiyordu. Bu yıl ise daha çok guardlar üzerinden oynuyoruz bu da benim daha alışık olduğum bir sistem.”

6 7
Wade Baldwin'den Nigel Hayes Davis ve kariyer itirafı... - Resim: 7
7 7
