Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko Trabzonspor'u konuk etti.

ÇEKİŞMELİ GEÇEN MÜCADELEDE FENERBAHÇE KAZANDI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşma son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu.

Fenerbahçe Trabzonspor'u 93-90 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

TARIK BIBEROVIC VE MELLI GALİBİYETTE ÖNE ÇIKTI

Sarı Lacivertliler'de 21 sayıyla oynayan Tarık Biberovic takımın en skorer oyuncusu olurken Nicola Melli de galibiyete 14 sayılık katkısıyla öne çıktı.

MARCQUISE REED'İN DOMİNANT PERFORMANSI YEMEDİ

Trabzonspor'da ise 31 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Marcquise Reed 8 ribaund ve 4 asistle üstün bir performans göstermesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.

FENERBAHÇE MANİSA'YA GİDECEK, TRABZONSPOR GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe Beko gelecek hafta Manisa Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Galatasarasay'ı konuk edecek.