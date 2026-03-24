EuroLeague’in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Güvenlik gerekçesiyle mücadele Sırbistan’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynandı.

MACCABI İLK YARIDA FARK AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Maccabi Tel Aviv, ilk çeyreği 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İsrail temsilcisi, devre arasına 57-43’lük avantajla girdi.

FENERBAHÇE'NİN GERİ DÖNÜŞÜ YETMEDİ

Üçüncü çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko, farkı 72-66’ya kadar indirdi. Son çeyrekte de oyuna ortak olan sarı-lacivertliler, yakaladığı ritme rağmen geri dönüşü tamamlayamadı. Mücadele Maccabi Tel Aviv’in 94-89 üstünlüğüyle sona erdi.

NANDO DE COLO VE METECAN'IN PERFORMANSI YETERLİ OLMADI

Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo 26 sayıyla en skorer isim olurken Metecan Birsen de 14 sayıyla oynadı. Ancak mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı. Öte yandan Talen Horton-Tucker ve Chris Silva da 10’ar sayıyla çift hanelere ulaştı.

EUROLEAGUE'DE 10. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri EuroLeague’deki 10. mağlubiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise 16. galibiyetine ulaştı.

Jasikevicius maç sonu yaptığı açıklamada ilk yarıdaki kötü oyunu eleştirerek ikinci yarıdaki performansa da dikkat çekti.

Jasikevicius, "İkinci yarıdaki takıma koçluk yapmak eğlenceliydi. İlk yarıdaki halimiz ise acınasıydı." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ RAKİP ZALGIRIS

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de bir sonraki maçında Zalgiris’i sahasında konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise evinde Dubai ile karşı karşıya gelecek.