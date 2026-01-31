Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka karşısında baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 91-55 kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sarı lacivertliler bu sonuçla 16 galibiyete ulaşarak liderliğini sürdürdü.

BRANDON BOSTAN JR 24 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Beko’da Brandon Boston Jr. 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Tarık Biberovic ve Talen Horton Tucker 16’şar sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Armando Bacot ise 9 sayı ve 9 ribaundla pota altında değerli bir performansa imza attı.

Sarı lacivertliler maç genelinde yüzde 65.2 iki sayı ve yüzde 47.2 üç sayı isabetiyle oynadı.

KARŞIYAKA 14. YENİLGİSİNİ ALDI

Ev sahibi Karşıyaka ise hücumda ritim bulmakta zorlandı. Takım olarak yüzde 26.3 üç sayı isabet oranında kalan İzmir temsilcisi, savunmada da Fenerbahçe’nin tempolu oyununa karşılık veremedi. Christian Bishop 11 sayıyla takımının en etkili ismi oldu. Karşıyaka bu sonuçla ligde 14'üncü yenilgisini aldı.