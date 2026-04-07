Fenerbahçe Beko, EuroLeague 36. hafta karşılaşmasında Arena 8888 Sofya'da İsrail temsilcisi Hapoel IBI’ye 95-80 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste dördüncü yenilgisini alırken, sezon genelindeki mağlubiyet sayısı 13’e yükseldi.

Maça hızlı başlayan Hapoel IBI, ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren İsrail ekibi, soyunma odasına 51-38’lik farkla girdi. Üçüncü periyot sonunda skor 75-56’ya ulaştı ve Fenerbahçe Beko son bölümde aradığı çıkışı yakalayamadı.

Hapoel IBI’nin galibiyetinde Daniel Oturu 23, Elijah Bryant 21 sayıyla öne çıktı. Fenerbahçe Beko cephesinde Wade Baldwin 22 sayı üretti ancak takımını mağlubiyetten kurtaramadı.

Bir maçı eksik bulunan Hapoel IBI bu sonuçla sezonun 22. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko play-off yarışında kritik bir kayıp daha yaşamış oldu.