Fenerbahçe Beko, 2026-27 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
BasketNews'in haberine göre sarı-lacivertli ekip, Valencia Basket forması giyen Braxton Key ile anlaşma noktasına geldi.
Taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamada olduğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
EUROLEAGUE'İN SÜRPRİZ İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU
29 yaşındaki ABD'li forvet, EuroLeague'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Sezon ortasında Valencia'ya katılan Key, kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. EuroLeague'de maç başına 6.3 sayı, 3.5 ribaund, 1.4 asist, 0.7 top çalma ve 0.5 blok ortalamaları yakalayan oyuncu, özellikle savunmadaki katkısıyla öne çıktı.