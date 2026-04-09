EuroLeague’in 37. haftasında Valencia’nın Panathinaikos’u 102-84 mağlup etmesiyle Fenerbahçe Beko’nun ligi ilk 6’da bitirmesi kesinleşti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonun bitimine bir maç kala play-off’u garantiledi.
Fenerbahçe Beko, 37. haftada sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’e 74-69 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, normal sezonun son maçında 16 Nisan Perşembe günü deplasmanda ASVEL ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE DOĞRUDAN PLAY-OFF’TA
Organizasyonun son şampiyonu Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonu ilk 6’da bitirmeyi garantiledi. Ligi ilk 6’da tamamlayan takımlar doğrudan play-off’a yükselecek.