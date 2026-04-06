Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 36. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşılaşacak.
Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da start verecek.
EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı planlıyor.
Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada konumlandı.
Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.
Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.