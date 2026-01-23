Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 24. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk edecek.
Müsabaka, bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.
Mücadelede Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü görev yapacak.
FENERBAHÇE BEKO ZİRVEYE OYNUYOR
Son şampiyon Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 22 maçta 15 galibiyet aldı; Baskonia ise 23 maçta 8 galibiyet alabildi.