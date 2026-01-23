Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 24. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz’i konuk edecek.

Müsabaka, bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko Euroleague'de galibiyeti aldı: Bologna'yı devirdikFenerbahçe Beko Euroleague'de galibiyeti aldı: Bologna'yı devirdikSpor

Mücadelede Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya) ve Robert Vyklicky (Çekya) hakem üçlüsü görev yapacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı ağırlıyor: Maçın detayları - Resim : 2

FENERBAHÇE BEKO ZİRVEYE OYNUYOR

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, bu sezon EuroLeague'de çıktığı 22 maçta 15 galibiyet aldı; Baskonia ise 23 maçta 8 galibiyet alabildi.