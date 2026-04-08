Basketbol Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 37. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybeden sarı-lacivertliler, en son İsrail ekibi Hapoel IBI’ye 95-80 mağlup olmuştu.

Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor.

Sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan maçta Fenerbahçe Beko, Real Madrid’e 84-58 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Beko, yarınki mücadeleyi kazanırsa play-off turunu garantileyecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer sonuçlara bağlı olarak normal sezonda ilk 6’yı tamamlayarak son maçlar öncesi play-off biletini elde edebilir.

