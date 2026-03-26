Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) 34. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris’i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.
Avrupa Ligi lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet, 10 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, son maçta İsrail ekibi Maccabi Rapyd’a 94-89 yenildi.
Zalgiris ise 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 6. sırada girdi.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris’e 84-81 mağlup olmuştu.