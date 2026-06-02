Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Serinin ilk müsabakasında rakibini mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe Beko, yarı final ikinci karşılaşmasında Anadolu Efes'i kendi evinde ağırlayacak.

MÜCADELE ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU'NDA OYNANACAK

Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev derbi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek. İki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek olan zorlu müsabakanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO SERİDE ÖNDE

Serinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde çıktığı bu ilk karşılaşmada Anadolu Efes'i 60-59'luk skorla geçmeyi başararak seride 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

FİNALİST ÜÇ GALİBİYETLE BELLİ OLACAK

Toplamda üç galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı bu zorlu serinin kazananı, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak. Finale yükselen ekip, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk kupası için kozlarını paylaşacak.