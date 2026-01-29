Fenerbahçe Beko, EuroLeague 25. hafta maçında bu akşam Anadolu Efes’i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Carlos Peruga, Borys Ryzhyk ve Tomasz Trawicki hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe - Anadolu Efes

FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet aldı. Son maçında Baskonia’yı 84-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker 21 sayı ile öne çıktı.
Basketbol Süper Ligi’nde ise 17 maçta 15 galibiyetle lider durumda bulunan ekip, son olarak Aliağa Petkim Spor’u 90-82 yendi.

Arturs Zagars, Chris Silva ve Melih Mahmutoğlu Efes maçında forma giyemeyecek. Bonzie Colson, Devon Hall, Brandon Boston Jr ve Scottie Wilbekin’in durumu maç saatinde netleşecek.

Fenerbahçe - Anadolu Efes EuroLeague maçı

ANADOLU EFES’TE SON DURUM

EuroLeague’de 24 maçta 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 19. sırada yer alıyor. Son maçında Olympiacos’a 74-68 kaybeden lacivert-beyazlılar, ligde ise Bursaspor’u 95-80 mağlup etti.
Antrenörlüğünü Pablo Laso’nun yaptığı Anadolu Efes’in kadrosunda Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Papagiannis ve Saben Lee gibi önemli isimler bulunuyor.