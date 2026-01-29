Fenerbahçe Beko, EuroLeague 25. hafta maçında bu akşam Anadolu Efes’i konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Carlos Peruga, Borys Ryzhyk ve Tomasz Trawicki hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO’DA SON DURUM

Sarı-lacivertliler, EuroLeague’de oynadığı 23 maçta 16 galibiyet aldı. Son maçında Baskonia’yı 84-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko’da Talen Horton-Tucker 21 sayı ile öne çıktı.

Basketbol Süper Ligi’nde ise 17 maçta 15 galibiyetle lider durumda bulunan ekip, son olarak Aliağa Petkim Spor’u 90-82 yendi.

Arturs Zagars, Chris Silva ve Melih Mahmutoğlu Efes maçında forma giyemeyecek. Bonzie Colson, Devon Hall, Brandon Boston Jr ve Scottie Wilbekin’in durumu maç saatinde netleşecek.

ANADOLU EFES’TE SON DURUM

EuroLeague’de 24 maçta 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 19. sırada yer alıyor. Son maçında Olympiacos’a 74-68 kaybeden lacivert-beyazlılar, ligde ise Bursaspor’u 95-80 mağlup etti.

Antrenörlüğünü Pablo Laso’nun yaptığı Anadolu Efes’in kadrosunda Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier, Papagiannis ve Saben Lee gibi önemli isimler bulunuyor.