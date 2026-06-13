Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başladı.
Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş GAİN'i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf siyah-beyazlı ekip oldu.
BEŞİKTAŞ GAIN MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe farkı eritmeye çalışsa da devreye Beşiktaş'ın 43-42 üstünlüğüyle girildi.
FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE DİŞ GEÇİREMEDİ
Üçüncü çeyrek sonunda da 62-61 önde olan siyah-beyazlılar, son bölümde hücumda yakaladığı ritimle maçın kontrolünü tamamen eline aldı.
Özellikle Berk Uğurlu'nun kritik anlarda bulduğu sayılarla etkili olan Beşiktaş, parkeden 88-80 galip ayrıldı.
BERK UĞURLU MAÇA DAMGA VURDU
Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı Berk Uğurlu oldu. Tecrübeli oyun kurucu karşılaşmayı 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle tamamladı.
Anthony Brown 14 sayı, 2 ribaund ve 3 asist üretirken, Vitto Brown 11 sayı, Jonah Mathews ise 9 sayılık katkı verdi.
FENERBAHÇE'DE TARIK VE BALDWIN YETMEDİ
Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ve Wade Baldwin 16'şar sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.
Khem Birch 9 sayı, Devon Hall ise 9 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.
SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ'A GEÇTİ
Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, final serisinde 1-0 öne geçerken saha avantajını da rakibinden aldı.
Serinin ikinci karşılaşması 15 Haziran Pazartesi akşamı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.