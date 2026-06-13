Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başladı.

Final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Beşiktaş GAİN'i ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf siyah-beyazlı ekip oldu.

BEŞİKTAŞ GAIN MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş GAİN, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Fenerbahçe farkı eritmeye çalışsa da devreye Beşiktaş'ın 43-42 üstünlüğüyle girildi.

Beşiktaş Gain final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu yendi - Resim : 1

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE DİŞ GEÇİREMEDİ

Üçüncü çeyrek sonunda da 62-61 önde olan siyah-beyazlılar, son bölümde hücumda yakaladığı ritimle maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Özellikle Berk Uğurlu'nun kritik anlarda bulduğu sayılarla etkili olan Beşiktaş, parkeden 88-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Gain final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu yendi - Resim : 2

BERK UĞURLU MAÇA DAMGA VURDU

Beşiktaş'ta galibiyetin mimarı Berk Uğurlu oldu. Tecrübeli oyun kurucu karşılaşmayı 20 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

Anthony Brown 14 sayı, 2 ribaund ve 3 asist üretirken, Vitto Brown 11 sayı, Jonah Mathews ise 9 sayılık katkı verdi.

FENERBAHÇE'DE TARIK VE BALDWIN YETMEDİ

Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic ve Wade Baldwin 16'şar sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.

Khem Birch 9 sayı, Devon Hall ise 9 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle mücadele etti.

Beşiktaş Gain final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu yendi - Resim : 3

SAHA AVANTAJI BEŞİKTAŞ'A GEÇTİ

Bu sonuçla Beşiktaş GAİN, final serisinde 1-0 öne geçerken saha avantajını da rakibinden aldı.

Serinin ikinci karşılaşması 15 Haziran Pazartesi akşamı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak.