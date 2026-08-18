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Kaynak: AA

Fenerbahçe, erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsorunun Tarfin olduğunu açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüp ile Tarfin arasında yapılan anlaşma, 2026-2027 ve 2027-2028 basketbol sezonlarını kapsayacak.

FENERBAHÇE TARFIN İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, yeni sponsorluk anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden, yenilikçi iş modeli ve güçlü teknolojik altyapısıyla üreticinin yanında yer alan Tarfin ile yeni bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz."

ERKEK VE KADIN BASKETBOL TAKIMLARINI KAPSAYACAK

İş birliği kapsamında Tarfin, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının isim ve forma göğüs sponsoru olacak.

Tarfin logosu, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında iki takımın kompozit logolarında yer alacak.

Ayrıca erkek ve kadın basketbol takımlarının Türkiye ve Avrupa müsabakalarında giyecekleri formaların göğüs bölümünde de Tarfin logosu bulunacak.