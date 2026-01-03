Fenerbahçe, son olarak Yunanistan ekiplerinden AEK forması giyen 29 yaşındaki uzun Chris Silva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak AEK forması giyen Gabonlu pivot Chris Silva (1996 - 2.03 - P) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yüksek enerjisi, ribaund sezgisi, pota altı savunması ve blok tehdidi ile oynadığı tüm takımlarda ön plana çıkan Chris Silva, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için ter dökecek. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Chris Silva’ya hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun Çubuklu formamız altında nice başarılar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

CHRİS SILVA KARİYERİ

19 Eylül 1996’da Libreville, Gabon’da doğan Chris Silva, babasının yönlendirmesiyle 15 yaşında eğitimi ve basketbolu için ABD’ye gönderildi. Roselle Lisesi’nde oynayan Silva, son sınıfta eyalet şampiyonluğu yaşadı. Kolej kariyerini South Carolina Gamecocks’ta sürdüren Silva, 2017’de Final Four oynadı ve 37 maçın tamamında ilk beşte yer aldı.

2018’de Güneydoğu Konferansı’nda Yılın Ortak Savunma Oyuncusu seçilen Silva, yılın savunma takımına da girdi. Kolejde blok, ribaund ve enerji katkısıyla öne çıktı. Profesyonel kariyerine 2019’da Miami Heat ile başlayan Gabonlu pivot, 2020 NBA Finalleri’nde Los Angeles Lakers’a karşı oynadı. Kariyerinde Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks, Iowa Wolves, College Park Skyhawks gibi NBA ve G-League takımlarında, ayrıca Porto Riko ve İsrail liglerinde mücadele etti.

2025’te Yunanistan’ın AEK takımıyla sözleşme imzalayan Silva, üç kez haftanın oyuncusu seçildi. 2025-26 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 14.8 sayı, 8.0 ribaund, 1.8 asist ve 21 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı ve Grup Aşaması’nın en değerli oyuncusu oldu. Gabon Milli Takımı ile FIBA AfroBasket Elemeleri’nde oynadığı üç maçta 25.0 sayı, 14.7 ribaund, 4.0 asist ve 29.3 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.